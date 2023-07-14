Новым спикером председателя Евросовета станет член команды президента Молдовы

Европейский совет в пятницу официально объявил о назначении нового спикера своего главы Шарля Мишеля – им станет Екатерина Касинге, которая до сих пор работала в команде молдовского президента Майи Санду.

Об этом говорится в сообщении Евросовета, которое цитирует "Европейская правда".

Действующий представитель председателя Евросовета Баренд Лейтс, который проработал с Мишелем восемь лет, планирует возглавить директорат по коммуникациям премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо.

Его преемница Касинге ранее работала старшим советником по вопросам стратегии и коммуникации в Европейском парламенте, а сейчас возглавляет канцелярию президента Молдовы Майи Санду. К новой работе она перейдет в августе.

По данным Politico, смена спикера председателя Евросовета может быть связана с грядущими выборами в Европейский парламент в 2024 году, а также парламентскими выборами в Бельгии, которые также состоятся в следующем году.

Нынешний директор по вопросам коммуникаций Де Кроо решил уйти в частный сектор, тогда как возглавляемая им семипартийная коалиция может распасться.

Также, как пишет Politico, премьер Бельгии может стать кандидатом на должность главы одной из институций ЕС после европейских выборов в следующем году.

Как сообщалось накануне, в правительстве Франции призвали Европейскую комиссию пересмотреть назначение гражданки Соединенных Штатов на одну из важных должностей, связанную с регулированием деятельности американских технологических гигантов.