Словенія хоче придбати німецькі IRIS-T для захисту неба

Міністр оборони Словенії Мар'ян Шарець оголосив, що уряд країни веде переговори про придбання в найближчому майбутньому німецької системи протиповітряної оборони середньої дальності IRIS-T.

Про це Шарець заявив цього тижня в інтерв’ю телеканалу RTV Slovenija, повідомляє "Європейська правда".

Як зауважив голова словенського Міноборони, країна не має достатньо ефективної протиповітряної оборони.

"Деякі голоси в Словенії кажуть, що нас колективно захищає НАТО, але літакам союзників потрібен час, щоб дістатися Словенії, а протиповітряна оборона з такою системою – це щось інше, ніж літаки", – пояснив він.

За словами Шареця, закупівля систем ППО неминуча відповідно до Постанови про загальну довгострокову програму розвитку і оснащення збройних сил Словенії. Очікується, що збройні сили Словенії незабаром підпишуть контракт на німецьку систему протиповітряної оборони IRIS-T.

За даними словенської газети Delo, Любляна має намір витратити близько 200 мільйонів євро на придбання системи IRIS-T SLM, тобто середньої дальності.

Міністерство оборони Словенії в коментарі виданню Defence News підтвердило наміри придбати систему IRIS-T і уточнило, що планує здійснити це в межах очолюваної Німеччиною ініціативи "Небесний щит" (Sky Shield).

Запланована закупівля IRIS-T вже створює напруженість в уряді Словенії, оскільки представники лівих критикують її, стверджуючи, що Словенії не потрібно купувати системи ППО для зміцнення своєї безпеки.

Система IRIS-T німецького виробництва, яка має дальність дії до 40 кілометрів, вже активно використовується Україною для протидії російським масованим ракетним атакам.

Деталі про ініціативу "Небесний щит" і те, чому вона розколола союзників, читайте у статті "ЄвроПравди".