Словения хочет приобрести немецкие IRIS-T для защиты неба

Министр обороны Словении Марьян Шарец объявил, что правительство страны ведет переговоры о приобретении в ближайшем будущем немецкой системы противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T.

Об этом Шарец заявил на этой неделе в интервью телеканалу RTV Slovenija, сообщает "Европейская правда".

Как отметил глава словенского Минобороны, страна не имеет достаточно эффективной противовоздушной обороны.

"Некоторые голоса в Словении говорят, что нас коллективно защищает НАТО, но самолетам союзников нужно время, чтобы добраться до Словении, а противовоздушная оборона с такой системой – это нечто другое, чем самолеты", – пояснил он.

По словам Шареца, закупка систем ПВО неизбежна в соответствии с Постановлением об общей долгосрочной программе развития и оснащения вооруженных сил Словении. Ожидается, что вооруженные силы Словении вскоре подпишут контракт на немецкую систему противовоздушной обороны IRIS-T.

По данным словенской газеты Delo, Любляна намерена потратить около 200 миллионов евро на приобретение системы IRIS-T SLM, то есть средней дальности.

Министерство обороны Словении в комментарии изданию Defence News подтвердило намерения приобрести систему IRIS-T и уточнило, что планирует осуществить это в рамках возглавляемой Германией инициативы "Небесный щит" (Sky Shield).

Запланированная закупка IRIS-T уже создает напряженность в правительстве Словении, поскольку представители левых критикуют ее, утверждая, что Словении не нужно покупать системы ПВО для укрепления своей безопасности.

Система IRIS-T немецкого производства, имеющая дальность действия до 40 километров, уже активно используется Украиной для противодействия российским массированным ракетным атакам.

Детали об инициативе "Небесный щит" и то, почему она расколола союзников, читайте в статье "ЕвроПравды".