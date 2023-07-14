Блінкен: Лавров не демонстрував ознак зміни позиції РФ щодо України на зустрічах в Азії

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров на зустрічах з Асоціацією держав Південно-Східної Азії не демонстрував жодних ознак зміни позиції Росії щодо війни в Україні, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Про це він сказав на пресконференції в Джакарті у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Блінкен зауважив, що ніщо з того, що він почув від Лаврова, "не вказує на будь-яку зміну напрямку, коли йдеться про те, що Росія робить в Україні".

"У мене немає жодних сумнівів, що переважна більшість світової громадськості, в тому числі в Південно-Східній Азії, рішуче виступає за... принципи, які Росія порушує кожного дня в своїй агресії проти України", – додав також Блінкен.

Глава Держдепу США зазначив, що контакти Лаврова були "неконструктивними і непродуктивними з кожного питання".

"Він зосередився, на відміну від Сполучених Штатів і багатьох інших країн, на абсолютно негативній презентації, порядку денному, в якому він фактично приписав кожну проблему в світі Сполученим Штатам", – сказав Блінкен.

Блінкен також розкритикував Росію за загрозу розірвати Чорноморську зернову ініціативу.

"Той факт, що Росія знову використовує її як зброю і погрожує припинити її дію, спрямований не лише проти України, але й проти людей в цьому регіоні і в усьому світі", – сказав Блінкен.

Раніше Блінкен заявляв, що позиція щодо війни РФ проти України, ймовірно, "стає все більш і більш складною" для Китаю.