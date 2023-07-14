Блинкен: Лавров не демонстрировал признаков изменения позиции РФ по Украине на встречах в Азии

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встречах с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии не демонстрировал никаких признаков изменения позиции России по войне в Украине, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Джакарте в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Блинкен отметил, что ничто из того, что он услышал от Лаврова, "не указывает на какое-либо изменение направления, когда речь идет о том, что Россия делает в Украине".

"У меня нет никаких сомнений, что подавляющее большинство мировой общественности, в том числе в Юго-Восточной Азии, решительно выступает за... принципы, которые Россия нарушает каждый день в своей агрессии против Украины", – добавил также Блинкен.

Глава Госдепа США отметил, что контакты Лаврова были "неконструктивными и непродуктивными ни по одному вопросу".

"Он сосредоточился, в отличие от Соединенных Штатов и многих других стран, на абсолютно негативной презентации, повестке дня, в которой он фактически приписал каждую проблему в мире Соединенным Штатам", – сказал Блинкен.

Блинкен также раскритиковал Россию за угрозу разорвать Черноморскую зерновую инициативу.

"Тот факт, что Россия снова использует ее как оружие и угрожает прекратить ее действие, направлен не только против Украины, но и против людей в этом регионе и во всем мире", – сказал Блинкен.

Ранее Блинкен заявлял, что позиция относительно войны РФ против Украины, вероятно, "становится все более и более сложной" для Китая.