В Угорщині з’явиться Міністерство у справах ЄС

Угорський уряд схвалив чергову реорганізацію міністерств, у результаті якої буде утворене нове відомство, відповідальне за відносини з Європейським Союзом.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Portfolio.hu.

Рішення про створення Міністерства у справах Євросоюзу пов'язане з відставкою міністери юстиції Юдіт Варги, яка очолить державний секретаріат у справах ЄС.

У результаті угорський уряд домовився передати її портфель Бенцу Тузсону. А новостворене Міністерство у справах ЄС очолить Янош Бока – попередник Варги на посаді директора профільного секретаріату.

Призначення Боки виправдане ще й тим, що Угорщина буде головувати в Європейському Союзі на ротаційній основі в другій половині 2024 року, тому новий міністр відповідатиме за координацію підготовки до головування з союзниками країни по ЄС і з міністерствами в уряді.

Після реорганізації уряд Угорщини налічує тринадцять міністерств.

Нагадаємо, у червні Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій висловив "серйозне занепокоєння" подіями в Угорщині у світлі її майбутнього головування в Раді Європейського Союзу.

Європарламент "поставив під сумнів" можливість Угорщини виконати роль країни, що головує, "враховуючи її невідповідність законодавству та цінностям ЄС, а також принципу щирої співпраці".