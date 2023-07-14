В Венгрии появится Министерство по делам ЕС

Венгерское правительство одобрило очередную реорганизацию министерств, в результате которой будет образовано новое ведомство, ответственное за отношения с Европейским Союзом.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Portfolio.hu.

Решение о создании Министерства по делам Евросоюза связано с отставкой министра юстиции Юдит Варги, которая возглавит государственный секретариат по делам ЕС.

В результате венгерское правительство договорилось передать ее портфель Бенцу Тузсону. А новосозданное Министерство по делам ЕС возглавит Янош Бока – предшественник Варги на должности директора профильного секретариата.

Назначение Боки оправдано еще и тем, что Венгрия будет председательствовать в Европейском Союзе на ротационной основе во второй половине 2024 года, поэтому новый министр будет отвечать за координацию подготовки к председательству с союзниками страны по ЕС и с министерствами в правительстве.

После реорганизации правительство Венгрии насчитывает тринадцать министерств.

Напомним, в июне Европейский парламент принял резолюцию, в которой выразил "серьезную обеспокоенность" событиями в Венгрии в свете ее будущего председательства в Совете Европейского Союза.

Европарламент "поставил под сомнение" возможность Венгрии выполнить роль председательствующей страны, "учитывая ее несоответствие законодательству и ценностям ЕС, а также принципу искреннего сотрудничества".