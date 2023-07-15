В Італії страйкують працівники авіатранспорту, скасовано близько тисячі рейсів

В Італії з 10:00 суботи, 15 липня, страйкують працівників авіатранспорту, внаслідок чого було скасовано близько тисячі рейсів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Зазначається, що страйк працівників триватиме до 18:00.

Пілоти і бортпровідники авіакомпанії Vueling страйкують у цей самий час, а пілоти авіакомпанії Malta Air, яка виконує деякі рейси Ryanair, припиняють роботу між 12:00 і 16:00.

Асоціація споживачів Codacons підрахувала, що внаслідок страйку було скасовано близько тисячі рейсів, що зачепило близько 250 тисяч пасажирів.

Лише в аеропорту Неаполя було скасовано 118 рейсів, а в міланських аеропортах Лінате і Мальпенса – 150.

Авіакомпанія Ita Airways заявила, що їй довелося скасувати 133 внутрішні та міжнародні рейси.

У Codacons заявили, що подали скарги через ймовірне незаконне переривання надання державних послуг.

Раніше повідомлялося, що пілоти ірландського лоукостера Ryanair у Бельгії планують страйкувати на вихідних в середині липня.