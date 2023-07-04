Пілоти Ryanair у Бельгії планують страйк на середину липня

Пілоти ірландського лоукостера Ryanair у Бельгії планують страйкувати на вихідних в середині липня, якщо не вирішать суперечку з роботодавцем через діалог до кінця тижня.

Про це повідомляє The Brussels Times, пише "Європейська правда".

Бельгійська асоціація пілотів дала менеджерам час на роздуми до середини дня у п’ятницю. Якщо до того часу їхні вимоги щодо зарплатні не погодяться розглядати, пілоти планують страйкувати на вихідні 15-16 липня.

Напруга між профспілками і Ryanair продовжує зростати. Перші наполягають, що компанія регулярно намагається обходити передбачені законодавством зобов’язання та угоди з персоналом у власних інтересах.

Поточна суперечка стосується заробітних плат пілотів: вони вимагають повернути 20%, які "зрізали" на початку пандемії коронавірусу за їхньою згодою через стан авіагалузі, щоб допомогти компанії вижити. Пандемія залишилася позаду, але відновлювати обсяг заробітних плат не поспішають.

Окрім того, стало відомо, що Ryanair хоче з 1 жовтня завершити колективну трудову угоду з бельгійськими пілотами, яка регулювала робочий графік.

Нагадаємо, у 2023 році Ryanair довелося скасовувати сотні рейсів через страйки французьких авіадиспетчерів.

У зв'язку з цим Ryanair закликала Єврокомісію натиснути на Францію та змусити змінити законодавство, щоб на період страйків захищені були не лише ті рейси, які прибувають до чи вирушають із французьких аеропортів.