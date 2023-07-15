В Италии бастуют работники авиатранспорта, отменено около тысячи рейсов

В Италии с 10:00 субботы, 15 июля, бастуют работники авиатранспорта, в результате чего было отменено около тысячи рейсов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Отмечается, что забастовка работников продлится до 18:00.

Пилоты и бортпроводники авиакомпании Vueling бастуют в это же время, а пилоты авиакомпании Malta Air, которая выполняет некоторые рейсы Ryanair, прекращают работу между 12:00 и 16:00.

Ассоциация потребителей Codacons подсчитала, что в результате забастовки было отменено около тысячи рейсов, что затронуло около 250 тысяч пассажиров.

Только в аэропорту Неаполя было отменено 118 рейсов, а в миланских аэропортах Линате и Мальпенса – 150.

Авиакомпания Ita Airways заявила, что ей пришлось отменить 133 внутренних и международных рейса.

В Codacons заявили, что подали жалобы из-за вероятного незаконного прерывания предоставления государственных услуг.

Ранее сообщалось, что пилоты ирландского лоукостера Ryanair в Бельгии планируют бастовать на выходных в середине июля.