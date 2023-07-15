День взятия Бастилии во Франции закончился более 50 задержаниями: спокойнее, чем в прошлом году

День взятия Бастилии во Франции, несмотря на опасения, прошел почти спокойно, по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Полиция отметила существенно меньшее количество хулиганских поджогов и вандализма за 14 июля, по сравнению с 2022 годом.

Хотя вечер назвали "очень спокойным", в Париже и пригородах все равно зарегистрировали 62 поджога. Это на 70% меньше, чем в прошлом году.

Правоохранители задержали 53 хулиганов, что на 80% меньше, чем в прошлом году.

Министр внутренних дел Жераль Дарманен приветствовал существенное снижение количества инцидентов и поблагодарил силовиков за работу.

Напомним, французские правоохранители ожидали на День взятия Бастилии и выходные возобновления беспорядков, продолжавшихся во Франции в конце июня-начале июля после смерти несовершеннолетнего, которого застрелили во время дорожного контроля.

На улицы страны вечером 14 июля вывели около 45 тысяч правоохранителей, всего на выходных в режиме повышенной готовности дежурят 130 тысяч силовиков.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о беспорядках в статье Молодые и ненужные: почему Францию трясет от масштабных протестов и что собирается делать власть.