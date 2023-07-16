У Франції міністр обурив кліматологів словами про "нормальні для літа температури"

Міністр сільського господарства Франції Марк Фесно викликав гнів деяких експертів з питань клімату своїми словами, що нинішня спека не є чимось надзвичайним.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

Запрошений в суботу вранці на France Inter для обговорення таких тем, як якість ґрунту або еволюція використання пестицидів, міністр сільського господарства і продовольчого суверенітету роздратував кліматологів.

Марк Фесно, коментуючи стан грунтів, заявив про "ситуацію, яка стабілізувалася" завдяки опадам, які дозволили природним чином забезпечити рослини водою, а також тому, що у Франції "не було екстремальних температур". "Ми маємо температури, які в основному є цілком нормальними для літа", – сказав міністр.

Коротка фраза Марка Фесно не могла не спантеличити палеокліматолога Валері Массон-Дельмотт, яка підкреслила в Твіттері "екстраординарність" цього початку літа.

Спираючись на дані Météo-France, Валері Массон-Дельмотт, також співголова Giec (Міжурядової групи експертів зі зміни клімату), нагадала, що червень 2023 року став другим найспекотнішим місяцем червня за останні двадцять років, із середньою температурою на 2,6°C вище норми.

У водах, що межують з Францією, ситуація в останні місяці також не блищить своєю нормальністю, зазначила палеокліматолог, згадавши, наприклад, "п'ять місяців безпрецедентних рекордних температур в Північній Атлантиці" або "інтенсивну морську теплову хвилю в Середземному морі".

Інші кліматологи також обурилися. З 1 червня середня температура у Франції була нижчою за норму лише чотири дні, повідомив агрокліматолог Серж Зака. "Чи знає міністр взагалі про ці цифри? Як можна стверджувати таку нісенітницю?" – зазначив він.

Міністр після хвилі критики заявив, що усвідомлює глобальне потепління і смертельну небезпеку для майбутнього людства.

"Цього року, в цілому, і на сьогоднішній день, це трохи менш сухий початок літа, ніж у 2022 році, і менш сильні хвилі спеки, ніж у минулому році", – виправдовувався він, визнаючи, що "середня температура (є) вищою", ніж у минулому році.

Як відомо, хвиля аномальної спеки в останні дні накрила Європу.

В окремих місцях у Чехії стовпчик термометра досягнув 38°C, на деяких станціях спостереження оновили температурні рекорди.

Афінський акрополь через спеку знову закрили на денні години, коли сонце найбільш палюче. У Греції очікують до 41°C.

В Італії червоний рівень небезпеки оголосили вже для 15 міст.