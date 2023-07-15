Афінський акрополь закрили на денні години через сорокаградусну спеку
Афінський акрополь на тлі аномальної спеки вирішили закривати у найспекотніші години дня, щоб запобігти нещасним випадкам; також закрили парки.
Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".
На 15 липня у Греції прогнозували до 41°C. У зв’язку з цим Міністерство культури Греції оголосило, що музей закривають, як і у п'ятницю, на період з 10:30 ранку до 16:30, коли сонце стає менш палючим.
У попередні дні було чимало випадків, коли люди непритомніли через тепловий удар.
У зв’язку з підвищеною загрозою нещасних випадків на місці чергують волонтери Червоного Хреста, вони також пропонують туристам воду.
Греція, як і всі країни Європи довкола Середземного моря, з середи потерпає від спеки. Субота очікувано стане піковим днем.
У п’ятницю у Фівах, за даними національної обсерваторії, стовпчик термометра досягнув 44,2°C.
Влада у зв’язку зі спекою закликала людей бути обережнішими та попередила про підвищений ризик пожежної небезпеки. З цих міркувань парки в Аттиці у суботу закриті.
У восьми містах Італії через спеку оголосили червоний рівень небезпеки.
За оцінками фахівців, під час рекордно спекотного для Європи літа минулого року через спеку загинула понад 61 тисяча людей.