Афінський акрополь закрили на денні години через сорокаградусну спеку

Афінський акрополь на тлі аномальної спеки вирішили закривати у найспекотніші години дня, щоб запобігти нещасним випадкам; також закрили парки.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

На 15 липня у Греції прогнозували до 41°C. У зв’язку з цим Міністерство культури Греції оголосило, що музей закривають, як і у п'ятницю, на період з 10:30 ранку до 16:30, коли сонце стає менш палючим.

У попередні дні було чимало випадків, коли люди непритомніли через тепловий удар.

У зв’язку з підвищеною загрозою нещасних випадків на місці чергують волонтери Червоного Хреста, вони також пропонують туристам воду.

Греція, як і всі країни Європи довкола Середземного моря, з середи потерпає від спеки. Субота очікувано стане піковим днем.

У п’ятницю у Фівах, за даними національної обсерваторії, стовпчик термометра досягнув 44,2°C.

Влада у зв’язку зі спекою закликала людей бути обережнішими та попередила про підвищений ризик пожежної небезпеки. З цих міркувань парки в Аттиці у суботу закриті.

У восьми містах Італії через спеку оголосили червоний рівень небезпеки.

За оцінками фахівців, під час рекордно спекотного для Європи літа минулого року через спеку загинула понад 61 тисяча людей.