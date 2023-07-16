Во Франции министр возмутил климатологов словами о "нормальных для лета температурах"

Министр сельского хозяйства Франции Марк Фесно вызвал гнев некоторых экспертов по вопросам климата своими словами, что нынешняя жара не является чем-то чрезвычайным.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

Приглашенный в субботу утром на France Inter для обсуждения таких тем, как качество почвы или эволюция использования пестицидов, министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета разозлил климатологов.

Марк Фесно, комментируя состояние почв, заявил о "ситуации, которая стабилизировалась" благодаря осадкам, которые позволили естественным образом обеспечить растения водой, а также потому, что во Франции "не было экстремальных температур". "Мы имеем температуры, которые в основном являются вполне нормальными для лета", – сказал министр.

Короткая фраза Марка Фесно не могла не озадачить палеоклиматолога Валери Массон-Дельмотт, которая подчеркнула в Твиттере "экстраординарность" этого начала лета.

Опираясь на данные Météo-France, Валери Массон-Дельмотт, также сопредседатель Giec (Межправительственной группы экспертов по изменению климата), напомнила, что июнь 2023 года стал вторым самым жарким месяцем июня за последние двадцать лет, со средней температурой на 2,6°C выше нормы.

В водах, граничащих с Францией, ситуация в последние месяцы также не блещет своей нормальностью, отметила палеоклиматолог, упомянув, например, "пять месяцев беспрецедентных рекордных температур в Северной Атлантике" или "интенсивную морскую тепловую волну в Средиземном море".

Другие климатологи также возмутились. С 1 июня средняя температура во Франции была ниже нормы всего четыре дня, сообщил агроклиматолог Серж Зака. "Знает ли министр вообще об этих цифрах? Как можно утверждать такую чушь?" – отметил он.

Министр после волны критики заявил, что осознает глобальное потепление и смертельную опасность для будущего человечества.

"В этом году, в целом, и на сегодняшний день, это чуть менее сухое начало лета, чем в 2022 году, и менее сильные волны жары, чем в прошлом году", – оправдывался он, признавая, что "средняя температура (является) выше", чем в прошлом году.

Как известно, волна аномальной жары в последние дни накрыла Европу.

В отдельных местах в Чехии столбик термометра достиг 38°C, на некоторых станциях наблюдения обновили температурные рекорды.

Афинский акрополь из-за жары снова закрыли на дневные часы, когда солнце наиболее палящее. В Греции ожидают до 41°C.

В Италии красный уровень опасности объявили уже для 15 городов.