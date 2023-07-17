У Франції рівень понад двох третин підземних вод нижчий від середньомісячної норми

Посухи виснажують запаси підземних вод у Франції, що призводить до лісових пожеж і нестачі прісної води для споживання.

Про це заявив французький регуляторний орган з управління підземними водами (BRGM), пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Зимові та літні опади у Франції недостатньо наповнили резервуари підземних вод, які були низькими вже з літа 2022 року.

Хоча BRGM називає це спостереження "типовим для сезону", майже дві третини резервуарів підземних вод викликають особливе занепокоєння.

Близько 68% французьких запасів підземних вод є нижчими за середньомісячні показники, причому рівень запасів 75% підземних вод знизився з часу проведення останніх вимірювань у травні, заявив регулятор.

У своєму звіті BRGM робить висновок, що "ситуація залишається незадовільною".

Майже половина французьких департаментів повністю або частково перебувають у стані "тривоги", згідно з даними VigiEau, урядового веб-сайту, запущеного 11 липня для моніторингу споживання води та підвищення обізнаності громадськості.

Від посухи особливо постраждали Бретань, північ і схід Франції та Нормандія, а в департаменті Мозель, що межує з Німеччиною та Люксембургом, дефіцит води становить рекордні 75%.

У березні 2023 року президент Франції Емманюель Макрон представив так званий "Водний план", покликаний "забезпечити всім громадянам Франції доступ до якісної питної води для задоволення основних потреб".

Згідно з планом, уряд має на меті знизити рівень споживання по всій країні на 10%, забезпечити постачання питної води, покращити переробку нетрадиційних джерел води, таких як дощова вода або побутові стічні води, а також покращити зберігання води в ґрунтах, водоносних горизонтах та інших структурах.

Макрон також заявив, що підтримує ідею "прогресивного ціноутворення" – системи, за якої ціна на воду зростатиме при досягненні рівня споживання, який вважається необхідним для життя.

Нагадаємо, днями міністр сільського господарства Франції Марк Фесно викликав гнів деяких експертів з питань клімату своїми словами, що нинішня спека не є чимось надзвичайним.

Як відомо, хвиля аномальної спеки в останні дні накрила Європу.