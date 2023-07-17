Во Франции уровень более двух третей подземных вод ниже среднемесячной нормы

Засухи истощают запасы подземных вод во Франции, что приводит к лесным пожарам и недостатку пресной воды для потребления.

Об этом заявил французский регуляторный орган по управлению подземными водами (BRGM), пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Зимние и летние осадки во Франции недостаточно наполнили резервуары подземных вод, которые были низкими уже с лета 2022 года.

Хотя BRGM называет это наблюдение "типичным для сезона", почти две трети резервуаров подземных вод вызывают особое беспокойство.

Около 68% французских запасов подземных вод ниже среднемесячных показателей, причем уровень запасов 75% подземных вод снизился со времени проведения последних измерений в мае, заявил регулятор.

В своем отчете BRGM делает вывод, что "ситуация остается неудовлетворительной".

Почти половина французских департаментов полностью или частично находятся в состоянии "тревоги", согласно данным VigiEau, правительственного веб-сайта, запущенного 11 июля для мониторинга потребления воды и повышения осведомленности общественности.

От засухи особенно пострадали Бретань, север и восток Франции и Нормандия, а в департаменте Мозель, граничащем с Германией и Люксембургом, дефицит воды составляет рекордные 75%.

В марте 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон представил так называемый "Водный план", призванный "обеспечить всем гражданам Франции доступ к качественной питьевой воде для удовлетворения основных потребностей".

Согласно плану, правительство имеет целью снизить уровень потребления по всей стране на 10%, обеспечить поставки питьевой воды, улучшить переработку нетрадиционных источников воды, таких как дождевая вода или бытовые сточные воды, а также улучшить хранение воды в почвах, водоносных горизонтах и других структурах.

Макрон также заявил, что поддерживает идею "прогрессивного ценообразования" – системы, при которой цена на воду будет расти при достижении уровня потребления, который считается необходимым для жизни.

Напомним, на днях министр сельского хозяйства Франции Марк Фесно вызвал гнев некоторых экспертов по вопросам климата своими словами, что нынешняя жара не является чем-то чрезвычайным.

Как известно, волна аномальной жары в последние дни накрыла Европу.



