Румунія очікує найспекотнішого дня року: на півдні до 40°C
Понеділок, 17 липня 2023, 11:37
На захід і південь Румунії прийшла екстремальна спека, у понеділок очікують до 40°C.
Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".
За прогнозами метеорологів, 17 липня може стати найспекотнішим днем цього року з температурою до 40°C. Найгіршу спеку очікують на заході і півдні країни.
Перша половина ночі також залишатиметься спекотною, з понад 30°C.
Після обіду і пізніше в частину країни прийдуть грози зі шквальним вітром та градом.
Як відомо, з минулого тижня від екстремальної спеки потерпає більша частина Центральної і Західної Європи.
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