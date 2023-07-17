Румунія очікує найспекотнішого дня року: на півдні до 40°C

На захід і південь Румунії прийшла екстремальна спека, у понеділок очікують до 40°C.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

За прогнозами метеорологів, 17 липня може стати найспекотнішим днем цього року з температурою до 40°C. Найгіршу спеку очікують на заході і півдні країни.

Перша половина ночі також залишатиметься спекотною, з понад 30°C.

Після обіду і пізніше в частину країни прийдуть грози зі шквальним вітром та градом.

Як відомо, з минулого тижня від екстремальної спеки потерпає більша частина Центральної і Західної Європи.

Читайте також на цю тему: Звикаємо до нового клімату: як спека та повені змінюють звичну нам Європу