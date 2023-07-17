Румыния ожидает самый жаркий день в году: на юге до 40°C

На запад и юг Румынии пришла экстремальная жара, в понедельник ожидают до 40°C.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

По прогнозам метеорологов, 17 июля может стать самым жарким днем этого года с температурой до 40°C. Худшую жару ожидают на западе и юге страны.

Первая половина ночи также будет оставаться жаркой, с более 30°C.

После обеда и позже в часть страны придут грозы со шквальным ветром и градом.

Как известно, с прошлой недели от экстремальной жары страдает большая часть Центральной и Западной Европы.

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