Румыния ожидает самый жаркий день в году: на юге до 40°C
Понедельник, 17 июля 2023, 11:37
На запад и юг Румынии пришла экстремальная жара, в понедельник ожидают до 40°C.
Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".
По прогнозам метеорологов, 17 июля может стать самым жарким днем этого года с температурой до 40°C. Худшую жару ожидают на западе и юге страны.
Первая половина ночи также будет оставаться жаркой, с более 30°C.
После обеда и позже в часть страны придут грозы со шквальным ветром и градом.
Как известно, с прошлой недели от экстремальной жары страдает большая часть Центральной и Западной Европы.
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