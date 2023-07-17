Кулеба в годовщину сбития российским "Буком" MH17: ответственность РФ неизбежна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил соболезнования в связи с годовщиной гибели рейса MH17, который сбили из российского ЗРК "Бук" в небе над Донбассом, и подчеркнул, что ответственность РФ за преступления неизбежна.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем Twitter Кулеба напомнил, что девять лет назад в сбитом из российского "Бука" самолете погибли 298 человек.

Russia shot down #MH17 9 years ago, killing all 298 people aboard. It lied about the tragedy for years trying to dodge accountability, until the Dutch trial stated the truth. We mourn the MH17 victims and reiterate: accountability for Russian crimes is inevitable. @United24media pic.twitter.com/g5BGET3yHI — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 17, 2023

"Она (Россия) годами врала о трагедии, пытаясь уклониться от ответственности, пока суд в Нидерландах не установил правду. Мы в трауре по жертвам MH17 и подчеркиваем: ответственность за преступления России неизбежна", – написал Дмитрий Кулеба.

Как известно, Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года заочно приговорил к пожизненному заключению Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко за их роль в сбитии малайзийского лайнера MH17 над Донбассом и поручил обеспечить их арест. Суд постановил, что они должны выплатить родственникам погибших более 16 млн евро компенсаций.

Олега Пулатова суд признал невиновным, несмотря на то, что он был заместителем Гиркина и передавал другим обвиняемым указания по эвакуации системы "Бук". Гаагский суд также признал, что Россия контролировала "ДНР" во время сбития лайнера MH17.

В июне родственники погибших в самолете устроили протест под посольством России в Гааге, разместив там 298 пустых стульев.

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