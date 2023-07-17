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Кулеба в годовщину сбития российским "Буком" MH17: ответственность РФ неизбежна

Понедельник, 17 июля 2023, 11:57

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил соболезнования в связи с годовщиной гибели рейса MH17, который сбили из российского ЗРК "Бук" в небе над Донбассом, и подчеркнул, что ответственность РФ за преступления неизбежна.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем Twitter Кулеба напомнил, что девять лет назад в сбитом из российского "Бука" самолете погибли 298 человек.

"Она (Россия) годами врала о трагедии, пытаясь уклониться от ответственности, пока суд в Нидерландах не установил правду. Мы в трауре по жертвам MH17 и подчеркиваем: ответственность за преступления России неизбежна", – написал Дмитрий Кулеба. 

Как известно, Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года заочно приговорил к пожизненному заключению Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко за их роль в сбитии малайзийского лайнера MH17 над Донбассом и поручил обеспечить их арест. Суд постановил, что они должны выплатить родственникам погибших более 16 млн евро компенсаций.

Олега Пулатова суд признал невиновным, несмотря на то, что он был заместителем Гиркина и передавал другим обвиняемым указания по эвакуации системы "Бук". Гаагский суд также признал, что Россия контролировала "ДНР" во время сбития лайнера MH17.

В июне родственники погибших в самолете устроили протест под посольством России в Гааге, разместив там 298 пустых стульев. 

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