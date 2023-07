Кулеба в годовщину сбития российским "Буком" MH17: ответственность РФ неизбежна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил соболезнования в связи с годовщиной гибели рейса MH17, который сбили из российского ЗРК "Бук" в небе над Донбассом, и подчеркнул, что ответственность РФ за преступления неизбежна.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем Twitter Кулеба напомнил, что девять лет назад в сбитом из российского "Бука" самолете погибли 298 человек.

Russia shot down #MH17 9 years ago, killing all 298 people aboard. It lied about the tragedy for years trying to dodge accountability, until the Dutch trial stated the truth. We mourn the MH17 victims and reiterate: accountability for Russian crimes is inevitable. @United24media pic.twitter.com/g5BGET3yHI