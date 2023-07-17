Президентка Єврокомісії засудила зупинку Росією "зернової угоди"

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила припинення дії "зернової угоди".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона написала в Twitter.

"Я рішуче засуджую цинічний крок Росії припинити Чорноморську зернову ініціативу, попри зусилля ООН і Туреччини", – заявила фон дер Ляєн.

I strongly condemn Russia’s cynical move to terminate the Black Sea Grain Initiative, despite UN & Türkiye’s efforts.



EU is working to ensure food security for the world’s vulnerable. #EUSolidarityLanes will continue bringing agrifood products out of Ukraine & to global… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 17, 2023

За її словами, Євросоюз працює над забезпеченням продовольчої безпеки для незахищених верств населення світу.

"Маршрутами солідарності" ЄС продовжать вивозити агропродовольчу продукцію з України та на світові ринки", – наголосила вона.

Повідомлялося, що речник Кремля Дмитрій Пєсков 17 липня заявив про зупинку дії "зернової угоди".

Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що вірить, що президент Росії насправді хоче продовження дії так званої "зернової угоди", та поговорить з ним про це.

За даними ЗМІ, ЄС розглядав питання про поступки російському банку заради "зернової угоди". Зокрема, йшлося про створення дочірньої компанії підсанкційного "Россельхозбанку" для відновлення його зв'язку зі SWIFT.