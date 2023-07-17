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Президентка Єврокомісії засудила зупинку Росією "зернової угоди"

Понеділок, 17 липня 2023, 14:04

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила припинення дії "зернової угоди".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона написала в Twitter.

"Я рішуче засуджую цинічний крок Росії припинити Чорноморську зернову ініціативу, попри зусилля ООН і Туреччини", – заявила фон дер Ляєн.

За її словами, Євросоюз працює над забезпеченням продовольчої безпеки для незахищених верств населення світу.

"Маршрутами солідарності" ЄС продовжать вивозити агропродовольчу продукцію з України та на світові ринки", – наголосила вона.

Повідомлялося, що речник Кремля Дмитрій Пєсков 17 липня заявив про зупинку дії "зернової угоди".

Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що вірить, що президент Росії насправді хоче продовження дії так званої "зернової угоди", та поговорить з ним про це. 

За даними ЗМІ, ЄС розглядав питання про поступки російському банку заради "зернової угоди". Зокрема, йшлося про створення дочірньої компанії підсанкційного "Россельхозбанку" для відновлення його зв'язку зі SWIFT.

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