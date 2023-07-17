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Президент Еврокомиссии осудила остановку Россией "зерновой сделки"

Понедельник, 17 июля 2023, 14:04

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осудила прекращение "зерновой сделки".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она написала в Twitter.

"Я решительно осуждаю циничный шаг России прекратить Черноморскую зерновую инициативу, несмотря на усилия ООН и Турции", – заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, Евросоюз работает над обеспечением продовольственной безопасности для незащищенных слоев населения мира.

"По "маршрутам солидарности" ЕС продолжат вывозить агропродовольственную продукцию из Украины и на мировые рынки", – подчеркнула она.

Сообщалось, что представитель Кремля Дмитрий Песков 17 июля заявил об остановке действия "зерновой сделки".

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что верит, что президент России на самом деле хочет продолжения действия так называемой "зерновой сделки", и поговорит с ним об этом. 

По данным СМИ, ЕС рассматривал вопрос об уступках российскому банку ради "зерновой сделки". В частности, речь шла о создании дочерней компании подсанкционного "Россельхозбанка" для восстановления его связи со SWIFT.

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