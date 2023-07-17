Швеція скерує рекордну для себе суму на євроінтеграцію та відбудову України

Шведський уряд схвалив нову стратегію співпраці з Україною у сфері відновлення й реформ на 2023-2027 роки, яка передбачає виділення близько 522 мільйонів євро – це найбільша в історії Швеції двостороння стратегія сприяння розвитку.

Про це повідомив уряд Швеції в понеділок, пише "Європейська правда".

Стратегія співпраці Швеції з Україною у сфері відновлення й реформ охоплює п'ять напрямів підтримки: відновлення; зелений перехід і збалансований розвиток; інклюзивний економічний розвиток; безпека; права людини, демократія, верховенство права та гендерна рівність.

Окремий наголос у стратегії робиться на сферах, де Швеція посідає лідерські позиції: "зелений" перехід, соціальні питання та цифрова трансформація. Також підкреслюється важливість залучення бізнесу в питання відбудови України.

"Умови для ведення бізнесу мають вирішальне значення для відбудови та відновлення економіки України. Зміцнюючи інвестиційний клімат України та роль країни як торговельного партнера, стратегія може сприяти розвитку торгівлі та підприємництва",– прокоментував міністр міжнародного розвитку, співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Йохан Форсселл.

Він додав, що підтримка України є одним з головних пріоритетів Швеції, й нинішня стратегія лежить в його основі.

"Ми робимо важливий крок для надання потужної та довгострокової підтримки для відновлення України. Це зміцнить стійкість України та демократичний розвиток, що посилить здатність країни протистояти повномасштабному російському вторгненню", – підсумував Форсселл.

Стратегія співпраці Швеції з Україною у сфері відновлення й реформ на 2023-2027 роки є важливою частиною загальної шведської допомоги.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Стокгольм надав Києву підтримку на загальну суму близько 22 мільярда шведських крон (1,91 мільярда євро), зокрема чотири мільярди крон (347 мільйонів євро) – у вигляді фондів допомоги.

Наприкінці червня уряд Швеції представив новий пакет допомоги Україні для гуманітарних потреб і відбудови вартістю 380 мільйонів шведських крон (32,51 мільйона євро).