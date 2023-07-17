Швеция направит рекордную для себя сумму на евроинтеграцию и восстановление Украины

Шведское правительство одобрило новую стратегию сотрудничества с Украиной в сфере восстановления и реформ на 2023-2027 годы, которая предусматривает выделение около 522 миллионов евро – это крупнейшая в истории Швеции двусторонняя стратегия содействия развитию.

Об этом сообщило правительство Швеции в понедельник, пишет "Европейская правда".

Стратегия сотрудничества Швеции с Украиной в сфере восстановления и реформ охватывает пять направлений поддержки: восстановление; зеленый переход и сбалансированное развитие; инклюзивное экономическое развитие; безопасность; права человека, демократия, верховенство права и гендерное равенство.

Отдельный акцент в стратегии делается на сферах, где Швеция занимает лидерские позиции: "зеленый" переход, социальные вопросы и цифровая трансформация. Также подчеркивается важность привлечения бизнеса в вопрос восстановления Украины.

"Условия для ведения бизнеса имеют решающее значение для восстановления и восстановления экономики Украины. Укрепляя инвестиционный климат Украины и роль страны как торгового партнера, стратегия может способствовать развитию торговли и предпринимательства", – прокомментировал министр международного развития, сотрудничества и внешней торговли Швеции Йохан Форсселл.

Он добавил, что поддержка Украины является одним из главных приоритетов Швеции, и нынешняя стратегия лежит в его основе.

"Мы делаем важный шаг для предоставления мощной и долгосрочной поддержки для восстановления Украины. Это укрепит устойчивость Украины и демократическое развитие, что усилит способность страны противостоять полномасштабному российскому вторжению", – подытожил Форсселл.

Стратегия сотрудничества Швеции с Украиной в сфере восстановления и реформ на 2023-2027 годы является важной частью общей шведской помощи.

С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Стокгольм предоставил Киеву поддержку на общую сумму около 22 миллиардов шведских крон (1,91 миллиарда евро), в том числе четыре миллиарда крон (347 миллионов евро) – в виде фондов помощи.

В конце июня правительство Швеции представило новый пакет помощи Украине для гуманитарных нужд и восстановления стоимостью 380 миллионов шведских крон (32,51 миллиона евро).