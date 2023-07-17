Литовський депутат про вимоги для вступу в НАТО: Щоб вижити біля РФ, треба бути ідеальними
Голова комітету Сейму Литви із закордонних справ Жигімантас Павільоніс заявив, що Річну національну програму, яку на Вільнюському саміті НАТО запровадили для України замість ПДЧ, мали всі країни перед вступом в Альянс.
Про це Павільоніс розповів в інтерв’ю "Європейській правді".
"Ці річні програми – це те, що ми мали до останнього дня вступу і дотепер", – зазначив литовський депутат.
За його словами, такі програми "вас роблять ще кращими".
"Це плескати в долоньки треба, що НАТО і Європейський Союз дивляться на вас і вас реформують. Це найкращі дні, бо якщо так нічого не робити, то знаєш, застій, всякі погані внутрішні справи. А коли одягнеш цей європейський, натовський намордник, то всі ці радянські віруси дуже добре з тіла виходять і швиденько", – зауважив він.
Павільоніс наголосив, що для того, щоб "вижити" на кордоні з Росією, необхідно "бути ідеальними".
"Якщо ви хочете вижити, ви маєте жити в майбутньому. Так що все, що робить НАТО на підготовку – нехай вони вас вчать, навчання – це дуже добре. Але ви повинні стати членом нашої сім'ї", – додав він.
Нагадаємо, згідно з рішенням Вільнюського саміту НАТО замість Плану дій щодо членства очільники МЗС країн Альянсу "регулярно оцінюватимуть прогрес за допомогою адаптованої Річної національної програми...на шляху до майбутнього членства" України.
У рішенні зазначається, що Україну запросять приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".
Читайте також: Альянс без плану дій: чому саміт НАТО у Вільнюсі став провалом та що варто робити Україні,
а також: Зброя в обмін на реформи: все про "гарантії безпеки" України, оголошені на саміті НАТО