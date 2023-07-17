Литовский депутат о требованиях для вступления в НАТО: Чтобы выжить возле РФ, надо быть идеальными
Председатель комитета Сейма Литвы по иностранным делам Жигимантас Павильонис заявил, что Годовую национальную программу, которую на Вильнюсском саммите НАТО ввели для Украины вместо ПДЧ, имели все страны перед вступлением в Альянс.
Об этом Павильонис рассказал в интервью "Европейской правде".
"Эти годовые программы – это то, что мы имели до последнего дня вступления и до сих пор", – отметил литовский депутат.
По его словам, такие программы "делают вас еще лучше".
"Надо аплодировать, что НАТО и Европейский Союз смотрят на вас и вас реформируют. Это лучшие дни, потому что если так ничего не делать, то знаешь, застой, всякие плохие внутренние дела. А когда наденешь этот европейский, натовский намордник, то все эти советские вирусы очень хорошо из тела выходят и быстренько", – отметил он.
Павильонис отметил, что для того, чтобы "выжить" на границе с Россией, необходимо "быть идеальными".
"Если вы хотите выжить, вы должны жить в будущем. Так что все, что делает НАТО на подготовку – пусть они вас учат, обучение – это очень хорошо. Но вы должны стать членом нашей семьи", – добавил он.
Напомним, решение Вильнюсского саммита содержит довольно позитивные формулировки относительно Украины. В частности, саммит НАТО согласился изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".
В решении саммита нет перечня условий, которые должна выполнить Украина. Но, по данным "Европейской правды", среди них также будут и политические, то есть связанные с реформами.
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