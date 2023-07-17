США предоставят гуманитарной помощи Украине еще на $500 млн

Руководительница Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр во время визита в Киев в понедельник объявит о выделении более 500 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

Новый пакет гуманитарной помощи Украине, которую будут предоставлять через ООН и другие неправительственные организации-партнеры, будет направлен на поддержку внутренне перемещенных лиц и всех пострадавших от войны.

Предполагается, что средства пойдут на финансирование чрезвычайной продовольственной помощи, медицинского обслуживания и питьевой воды.

Во время поездки в Украину Саманта Пауэр, как ожидается, встретится с фермерами, работниками энергетической отрасли и группами реагирования на чрезвычайные ситуации, а также посетит партнеров USAID.

После последнего объявления общий объем гуманитарной помощи, предоставленной Штатами Украине с начала полномасштабной войны России, превысит 2,6 миллиарда долларов, из них 1,9 миллиарда – по линии USAID.

В середине июня, напомним, Соединенные Штаты объявили о предоставлении дополнительных 205 миллионов долларов для гуманитарной помощи для украинцев, пострадавших от последствий полномасштабного вторжения России.

Ранее USAID также сообщило о помощи, которую предоставило жителям Херсонской области, пострадавшей от подтоплений в результате подрыва Россией дамбы Каховской гидроэлектростанции.