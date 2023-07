Кулеба в ООН веде термінові консультації через вихід Росії із "зернової угоди"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який нині перебуває в Нью-Йорку для участі в заходах ООН, розпочав термінові консультації у зв’язку з рішенням Росії вийти з Чорноморської зернової ініціативи.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Кулеба написав у Twitter.

Голова МЗС сказав, що проводить "термінові консультації з партнерами в ООН в Нью-Йорку щодо наших наступних кроків після виходу Росії із (Чорноморської. – Ред.) зернової ініціативи".

"Росія ставить під загрозу глобальну продовольчу безпеку. Ми робимо все можливе, щоб зберегти Чорноморський зерновий коридор", – додав він.

On @ZelenskyyUa's instruction, I am holding urgent consultations with partners at the UN in New York on our next steps following Russia’s withdrawal from the Grain Initiative. Russia puts global food security in jeopardy. We do our utmost to preserve the Black Sea grain corridor.