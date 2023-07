Кулеба в ООН ведет срочные консультации из-за выхода России из "зерновой сделки"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который сейчас находится в Нью-Йорке для участия в мероприятиях ООН, начал срочные консультации в связи с решением России выйти из Черноморской зерновой инициативы.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Кулеба написал в Twitter.

Глава МИД сказал, что проводит "срочные консультации с партнерами в ООН в Нью-Йорке относительно наших следующих шагов после выхода России из (Черноморской. – Ред.) зерновой инициативы".

"Россия ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность. Мы делаем все возможное, чтобы сохранить Черноморский зерновой коридор", – добавил он.

On @ZelenskyyUa's instruction, I am holding urgent consultations with partners at the UN in New York on our next steps following Russia’s withdrawal from the Grain Initiative. Russia puts global food security in jeopardy. We do our utmost to preserve the Black Sea grain corridor.