Німецька поліція розслідує підпали автомобілів в ніч проти 2 травня у Берліні

Першотравнева демонстрація в Берліні пройшла переважно мирно, але в районах міста демонстранти підпалили щонайменше дев'ять автомобілів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

У ніч проти 2 травня в Берліні згоріло щонайменше дев'ять автомобілів. Однак жодних операцій, безпосередньо пов'язаних з демонстраціями та можливими заворушеннями, як повідомила поліція в четвер вранці, не було.

За даними поліції, о 3:10 ночі на узбіччі біля Volkspark Hasenheide горіло шість автомобілів. Ще на трьох автомобілях пошкоджено фарбу.

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Після півночі екстрені служби були направлені на пожежу автомобіля на вулиці Kiehlufer в районі Нойкельн – один автомобіль був пошкоджений. Близько 1:30 ночі на Альтенгофер-штрасе в районі Альт-Хоеншенхаузен згорів автомобіль, ще один автомобіль був пошкоджений вогнем. У районі Берлін-Панков близько 2:50 ночі пошкоджено два автомобілі, які стояли поруч на Ганс-Айслер-штрасе, один з яких загорівся.

Учасники "революційної першотравневої демонстрації" інколи запускали піротехніку. Потім вони також напали на групу поліцейських, які брали участь у демонстрації

Всупереч очікуванням, "революційна демонстрація 1 травня" в середу в Берліні загалом пройшла мирно. Великих сутичок з поліцією не було. Офіцери продовжували чергувати в ніч на 2 травня, щоб стежити за порушниками спокою.

У Парижі під час демонстрацій до 1 травня через дії радикалів постраждали більш як пів сотні правоохоронців.

Нагадаємо, прихильники лівого екстремістського руху RAF заявили, що в ніч проти 29 квітня спалили садовий будинок генерального директора концерну Rheinmetall Арміна Паппергера, звинувативши його в "наживанні" на продажах зброї.