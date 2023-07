Кулеба із французькою колегою засудили вихід Росії із "зернової угоди"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба з очільницею зовнішньополітичного відомства Катрін Колонною обговорили вихід Росії із Чорноморської зернової ініціативи на полях засідань ООН у понеділок.

Про це обоє міністрів повідомили у соцмережах, пише "Європейська правда".

Як написав Кулеба, із головою МЗС Франції Катрін Колонною вони засудили вихід Росії із "зернової угоди".

"Росія створила цю кризу, заблокувавши українські морські порти, і зараз вона продовжує шантажувати світ. Ми обговорили кроки для забезпечення глобальної продовольчої безпеки", – додав він.

During our meeting in New York, @MinColonna and I condemned Russia’s withdrawal from the Black Sea Grain Initiative. Russia created this crisis by blocking Ukrainian seaports and now it continues to blackmail the world. We discussed steps to ensure global food security. pic.twitter.com/j0QmG85xZf