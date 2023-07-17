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Кулеба із французькою колегою засудили вихід Росії із "зернової угоди"

Понеділок, 17 липня 2023, 18:15

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба з очільницею зовнішньополітичного відомства Катрін Колонною обговорили вихід Росії із Чорноморської зернової ініціативи на полях засідань ООН у понеділок.

Про це обоє міністрів повідомили у соцмережах, пише "Європейська правда".

Як написав Кулеба, із головою МЗС Франції Катрін Колонною вони засудили вихід Росії із "зернової угоди".

"Росія створила цю кризу, заблокувавши українські морські порти, і зараз вона продовжує шантажувати світ. Ми обговорили кроки для забезпечення глобальної продовольчої безпеки", – додав він.

Про зустріч також написала Катрін Колонна, зазначивши, що обговорила з українським візаві "ситуацію в Україні, Чорноморську зернову угоду, яку Росія поставила під сумнів, та підтримку України, щоб вона могла захистити себе та повернутися до миру відповідно до Статуту ООН".

Нагадаємо, речник Кремля Дмитрій Пєсков 17 липня заявив про зупинку дії "зернової угоди".

Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що вірить, що президент Росії насправді хоче продовження дії так званої "зернової угоди", та поговорить з ним про це.

За словами представника Білого дому, рішення РФ "погіршить продовольчу безпеку і завдасть шкоди мільйонам вразливих людей по всьому світу".

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Кулеба Зернова криза Франція