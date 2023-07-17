Кулеба із французькою колегою засудили вихід Росії із "зернової угоди"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба з очільницею зовнішньополітичного відомства Катрін Колонною обговорили вихід Росії із Чорноморської зернової ініціативи на полях засідань ООН у понеділок.

Про це обоє міністрів повідомили у соцмережах, пише "Європейська правда".

Як написав Кулеба, із головою МЗС Франції Катрін Колонною вони засудили вихід Росії із "зернової угоди".

"Росія створила цю кризу, заблокувавши українські морські порти, і зараз вона продовжує шантажувати світ. Ми обговорили кроки для забезпечення глобальної продовольчої безпеки", – додав він.

During our meeting in New York, @MinColonna and I condemned Russia’s withdrawal from the Black Sea Grain Initiative. Russia created this crisis by blocking Ukrainian seaports and now it continues to blackmail the world. We discussed steps to ensure global food security. pic.twitter.com/j0QmG85xZf — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 17, 2023

Про зустріч також написала Катрін Колонна, зазначивши, що обговорила з українським візаві "ситуацію в Україні, Чорноморську зернову угоду, яку Росія поставила під сумнів, та підтримку України, щоб вона могла захистити себе та повернутися до миру відповідно до Статуту ООН".

En amont des réunions à l'ONU, échanges avec @DmytroKuleba sur la situation de terrain en #Ukraine️, l'accord céréalier en Mer Noire remis en cause par la Russie, et le soutien à l' Ukraine pour qu'elle se défende et puisse retrouver la paix conformément à la Charte de l'#ONU. pic.twitter.com/vzQUmaDtZW — Catherine Colonna (@MinColonna) July 17, 2023

Нагадаємо, речник Кремля Дмитрій Пєсков 17 липня заявив про зупинку дії "зернової угоди".

Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що вірить, що президент Росії насправді хоче продовження дії так званої "зернової угоди", та поговорить з ним про це.

За словами представника Білого дому, рішення РФ "погіршить продовольчу безпеку і завдасть шкоди мільйонам вразливих людей по всьому світу".