У Мін’юсті прокоментували перемогу в ЄСПЛ у справі за позовом Росії

У Міністерстві юстиції нагадали деталі позову Росії проти України до ЄСПЛ, за яким РФ програла, та зазначили, що це позитивний сигнал про те, що наявні у цьому Суді справи продовжать розглядати, попри припинене членство Росії у Раді Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Мін’юст нагадав, що це була єдина міждержавна скарга проти України. Росія висунула її за 10 групами звинувачень, приписуючи Україні нібито адміністративні практики "вбивств, викрадень, примусового переселення, втручання у виборче право, обмеження на використання російської мови та напади на російські посольства і консульства".

У цій скарзі Росія також спробувала приписати Україні відповідальність за загибель збитого у небі над Донбасом MH17, тому що Україна "не закрила повітряний простір". Москва також скаржилась на блокування Північно-Кримського каналу та просила ЄСПЛ застосувати тимчасові заходи, зокрема зобов’язати Україну відновити подачу води до Криму та припинити "утиски" у використанні російської мови.

Тоді ЄСПЛ відмовив у тимчасових заходах, оскільки Росія не навела доказів "серйозного ризику непоправної шкоди основоположним правам людини за Європейською конвенцією про права людини".

"Зазначена справа чітко демонструє намагання Росії видати "чорне за біле", викривити реальність та перекласти відповідальність за власні злочини на сторону, яка потерпає від її ж військової агресії. Strike out "російської справи" проти України – ще один закономірний етап боротьби до притягнення Росії до міжнародно-правової відповідальності за злочини, які вона здійснила проти нашої держави", – зазначила уповноважена Мін’юсту у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко.

Заступниця міністра юстиції Ірина Мудра зауважила, що ігнорування Росією запитів суду після весни 2022 року не завадило ЄСПЛ прийняти рішення і далі розглядати справи стосовно Росії, які були у його провадженні, жодним чином не обмежуючи її права. "ЄСПЛ дав чіткий сигнал, що здійснювати правосуддя він продовжить", – зазначила вона.

Нагадаємо, 18 липня ЄСПЛ у повному обсязі відхилив усі претензії Росії до України за скаргою, яку вона подала у 2021 році.

Європейський суд з прав людини вирішив і далі розглядати позови проти РФ, попри її виключення з Ради Європи невдовзі після початку повномасштабної війни.

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