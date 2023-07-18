В Минюсте прокомментировали победу в ЕСПЧ в деле по иску России

В Министерстве юстиции напомнили детали иска России против Украины в ЕСПЧ, по которому РФ проиграла, и отметили, что это позитивный сигнал о том, что имеющиеся в этом Суде дела продолжат рассматривать, несмотря на прекращенное членство России в Совете Европы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Минюст напомнил, что это была единственная межгосударственная жалоба против Украины. Россия выдвинула ее по 10 группам обвинений, приписывая Украине якобы административные практики "убийств, похищений, принудительного переселения, вмешательства в избирательное право, ограничений на использование русского языка и нападения на российские посольства и консульства".

В этой жалобе Россия также попыталась приписать Украине ответственность за гибель сбитого в небе над Донбассом MH17, потому что Украина "не закрыла воздушное пространство".

Москва также жаловалась на блокирование Северо-Крымского канала и просила ЕСПЧ применить временные меры, в частности обязать Украину возобновить подачу воды в Крым и прекратить "притеснения" в использовании русского языка.

Тогда ЕСПЧ отказал во временных мерах, поскольку Россия не привела доказательств "серьезного риска непоправимого вреда основополагающим правам человека по Европейской конвенции о правах человека".

"Указанное дело четко демонстрирует попытки России выдать "черное за белое", исказить реальность и переложить ответственность за собственные преступления на сторону, страдающую от ее же военной агрессии.

Strike out "российского дела" против Украины – еще один закономерный этап борьбы к привлечению России к международно-правовой ответственности за преступления, которые она совершила против нашего государства", – отметила уполномоченная Минюста по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко.

Заместитель министра юстиции Ирина Мудрая отметила, что игнорирование Россией запросов суда после весны 2022 года не помешало ЕСПЧ принять решение и дальше рассматривать дела в отношении России, которые были в его производстве, никоим образом не ограничивая ее права.

"ЕСПЧ дал четкий сигнал, что осуществлять правосудие он продолжит", – отметила она.

Напомним, 18 июля ЕСПЧ в полном объеме отклонил все претензии России к Украине по жалобе, которую она подала в 2021 году.

Европейский суд по правам человека решил и дальше рассматривать иски против РФ, несмотря на ее исключение из Совета Европы вскоре после начала полномасштабной войны.

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