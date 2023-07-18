Глава МЗС Німеччини про атаку на Одесу: Це ракетний удар по голодуючих у всьому світі

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок засудила російську атаку з використанням ракет і дронів на Одесу.

Про це вона сказала під час візиту до центру кіберзахисту Deutsche Telekom у Бонні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

"На жаль, російський президент знову використовує голод як зброю у цій війні", – наголосила Бербок.

За її словами, це демонструє не лише скасування Росією угоди про постачання зерна, але й російські атаки на Одеський порт минулої ночі.

"Кожна ракета по Одеському порту – це також ракета по голодуючих у світі", – додала глава німецького МЗС.

У ніч на 18 липня росіяни атакували Україну з південного напрямку 6 крилатими ракетами "Калібр" та 36 ударними дронами типу Shahed, усі ракети та 31 іранський БПЛА знищила протиповітряна оборона.

Внаслідок нічної атаки росіян в Одесі уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджені об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних будинків, вибиті вікна у кафе та низці інших будівель, одна людина дістала поранення.

Речник Путіна Дмитрій Пєсков назвав атаку на Одесу "відплатою за Кримський міст".