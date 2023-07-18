Глава МИД Германии об атаке на Одессу: Это ракетный удар по голодающим во всем мире

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок осудила российскую атаку с использованием ракет и дронов на Одессу.

Об этом она сказала во время визита в центр киберзащиты Deutsche Telekom в Бонне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

"К сожалению, российский президент снова использует голод как оружие в этой войне", – отметила Бербок.

По ее словам, это демонстрирует не только отмена Россией соглашения о поставках зерна, но и российские атаки на Одесский порт прошлой ночью.

"Каждая ракета по Одесскому порту – это также ракета по голодающим в мире", – добавила глава немецкого МИД.

В ночь на 18 июля россияне атаковали Украину с южного направления шестью крылатыми ракетами "Калибр" и 36 ударными дронами типа Shahed, все ракеты и 31 иранский БПЛА уничтожила противовоздушная оборона.

В результате ночной атаки россиян в Одессе обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбивания повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домов, выбиты окна в кафе и ряде других зданий, один человек получил ранения.

Представитель Путина Дмитрий Песков назвал атаку на Одессу "возмездием за Крымский мост".