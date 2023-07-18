Кулеба: Світу не вистачає інструментів для боротьби з викраденням цивільних під час війни

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що війна РФ проти України показала: міжнародній спільноті бракує інструментів для вирішення проблеми викрадення цивільних під час воєнних дій.

Про це він сказав під час виступу на засіданні Генасамблеї ООН, повідомляє "Європейська правда".

Кулеба наголосив, що зараз російські окупаційні війська систематично захоплюють цивільних заручників.

"Ми говоримо про захоплення Росією цивільних заручників як знаряддя своєї геноцидної війни. Жоден інший конфлікт сучасності не бачив подібних злочинів такого масштабу", – зазначив український міністр.

Він додав, що цивільних заручників не можна повернути під час обміну, оскільки це лише спонукатиме Росію викрадати ще більше людей.

"Нам терміново потрібні нові міжнародні інструменти для покарання за викрадення цивільних осіб і організації безпечного повернення цивільних заручників з полону додому. Я пропоную розпочати роботу над розробкою таких інструментів", – додав глава українського МЗС.

Раніше видання Financial Times повідомляло, що Саудівська Аравія і Туреччина намагаються укласти угоду про повернення українських дітей, яких Росія викрала і силоміць вивезла на свою територію.