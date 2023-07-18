Кулеба: Миру не хватает инструментов для борьбы с похищением гражданских во время войны

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил: война РФ против Украины показала, что международному сообществу не хватает инструментов для решения проблемы похищения гражданских во время военных действий.

Об этом он сказал во время выступления на заседании Генассамблеи ООН, сообщает "Европейская правда".

Кулеба отметил, что сейчас российские оккупационные войска систематически захватывают гражданских заложников.

"Мы говорим о захвате Россией гражданских заложников как об орудии своей геноцидной войны. Ни один другой конфликт современности не видел подобных преступлений такого масштаба", – отметил украинский министр.

Он добавил, что гражданских заложников нельзя вернуть во время обмена, поскольку это лишь побудит Россию похищать еще больше людей.

"Нам срочно нужны новые международные инструменты для наказания за похищение гражданских лиц и организации безопасного возвращения гражданских заложников из плена домой. Я предлагаю начать работу над разработкой таких инструментов", – добавил глава украинского МИД.

Ранее издание Financial Times сообщало, что Саудовская Аравия и Турция пытаются заключить соглашение о возвращении украинских детей, которых Россия похитила и силой вывезла на свою территорию.