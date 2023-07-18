У Європарламенті виступили проти прискорення вступу Туреччини в ЄС

Комітет Європейського парламенту в закордонних справах у вівторок закликав Туреччину до зміни стратегічного курсу з тим, аби вона могла продовжити рух на зближення з Європейським Союзом.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у доповіді щодо Туреччини, яку схвалили 47 членів комітету Європарламенту.

У доповіді євродепутати закликають ЄС і Туреччину розпочати обговорення, аби знайти "паралельні та реалістичні рамки" для двосторонніх відносин.

Вони підтверджують, що Туреччина залишається кандидатом на вступ до Євросоюзу, союзником НАТО і ключовим партнером у сфері безпеки, торговельно-економічних відносин і міграції. Водночас підкреслюється, що від Анкари очікують поваги до демократичних цінностей, верховенства права, прав людини й принципів і зобов'язань ЄС.

У доповіді Туреччину закликають ратифікувати членство Швеції в НАТО "без будь-яких подальших зволікань", оскільки процес вступу до Альянсу однієї країни жодним чином не може бути пов'язаний з процесом вступу до ЄС іншої країни.

"Прогрес кожної країни на шляху до ЄС, як і раніше, ґрунтується на її власних здобутках", – підкреслюють депутати Європарламенту, відзначаючи, що рівень узгодженості зовнішньої та безпекової політики Туреччини та ЄС знизився до історичного мінімуму – 7%, найнижчого показника серед усіх країн-кандидатів на вступ.

Як відомо, на Вільнюському саміті НАТО Туреччина погодилась розблокувати процес ратифікації вступу Швеції до Альянсу в обмін на допомогу у зближенні з Європейським Союзом.

Туреччина має найдовший переговорний процес щодо вступу в ЄС, що триває ще з 1964 року. З 2016 року переговори про вступ зупинилися.