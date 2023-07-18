В Европарламенте выступили против ускорения вступления Турции в ЕС

Комитет Европейского парламента по иностранным делам во вторник призвал Турцию к изменению стратегического курса с тем, чтобы она могла продолжить движение на сближение с Европейским Союзом.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в докладе по Турции, который одобрили 47 членов комитета Европарламента.

В докладе евродепутаты призывают ЕС и Турцию начать обсуждение, чтобы найти "параллельные и реалистичные рамки" для двусторонних отношений.

Они подтверждают, что Турция остается кандидатом на вступление в Евросоюз, союзником НАТО и ключевым партнером в сфере безопасности, торгово-экономических отношений и миграции. В то же время подчеркивается, что от Анкары ожидают уважения к демократическим ценностям, верховенству права, правам человека и принципам и обязательствам ЕС.

В докладе Турцию призывают ратифицировать членство Швеции в НАТО "без каких-либо дальнейших проволочек", поскольку процесс вступления в Альянс одной страны никоим образом не может быть связан с процессом вступления в ЕС другой страны.

"Прогресс каждой страны на пути к ЕС по-прежнему основывается на ее собственных достижениях", – подчеркивают депутаты Европарламента, отмечая, что уровень согласованности внешней политики и политики безопасности Турции и ЕС снизился до исторического минимума – 7%, самого низкого показателя среди всех стран-кандидатов на вступление.

Как известно, на Вильнюсском саммите НАТО Турция согласилась разблокировать процесс ратификации вступления Швеции в НАТО в обмен на помощь в сближении с Европейским Союзом.

Турция имеет самый длинный переговорный процесс по вступлению в ЕС, который начинается еще с 1964 года. С 2016 года переговоры о вступлении остановились.