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Туреччина продовжує віддалятися від ЄС, переговори про вступ у глухому куті - звіт ЄК

Середа, 12 жовтня 2022, 16:50

Переговори ЄС з Туреччиною про членство не лише призупинені, а й демонструють негативний прогрес: країна  продовжує віддалятися від ЄС.

Про це йдеться у представленому в середу звіті ЄК про прогрес країн, які бажають вступити до ЄС, що є у розпорядженні "Європейської правди".

У документі вказується, що Туреччина залишається ключовим партнером для ЄС та країною-кандидатом на вступ.

Втім, підкреслюється що переговори про вступ перебувають у глухому куті з 2018 року.

"Хоча Туреччина відігравала ключову роль у посередництві у прямих переговорах між Росією та Україною і липневих зернових угодах, вона не приєдналася до обмежувальних заходів ЄС", - йдеться у звіті.

"Туреччина продовжує віддалятися від ЄС через триваючий відкат у дотриманні фундаментальних прав, незалежності судової влади, управління економікою та відсутність секторальних реформ. Щодо Східного Середземномор'я, Європейська Рада у червні 2022 р. висловила глибоке занепокоєння нещодавніми неодноразовими діями та заявами з боку Туреччини", - стверджує документ.

Як відомо, Туреччина є країною-кандидаткою на вступ до ЄС з 1999 року. Переговори, які почалися у 2005 році, були зупинені через політичні розбіжності та критику з боку Брюсселя щодо порушення в Туреччині прав людини та принципів демократії. Однак у минулорічному звіті ЄК не було подібних жорстких зауважень; навпаки, підкреслювалося, що співпраця Туреччини та ЄС успішно розвивається, попри зупинені переговори про вступ.

Зауважимо, що у щорічній промові "Про стан Союзу" у вересні президентка ЄК не назвала Туреччину серед держав, вступ яких потрібен ЄС (детальніше читайте у статті "Час для війни, і не лише з Росією").

Між тим Туреччина, як і Україна, увійшла до нового формату сусідства ЄС. Про нього читайте у статті "Навіщо Київ погодився на новий формат ЄС та як він працюватиме".

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Туреччина Єврокомісія

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