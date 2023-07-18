Сейм Латвии подвергся кибератакам

В Латвии в последние недели зафиксировали кибератаки на домашние страницы Сейма и нескольких компаний, связанных с транспортным сектором.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило учреждение по обеспечению кибербезопасности Cert.lv., передает Delfi.

В Cert.lv отметили, что атаки носили временный характер и существенного вреда не нанесли.

Представители организации также отметили, что больше всего кибератак в последние недели было направлено против Литвы.

Cert.lv утверждает, что атаки осуществляют "группировки "хактивистов", которые выступают за агрессивный режим России".

Также в Латвии фиксируют большое количество случаев интернет-мошенничества – жители страны получают сообщения от фишинговых сайтов, имитирующих официальные ресурсы.

Мошенники также ведут активную деятельность в латвийском сегменте соцсетей с привлечением поддельных профилей известных людей, предлагая пользователям стать "инвесторами" и "зарабатывать в интернете".

Ранее сообщалось, что сайт парламента Болгарии атаковала российская хакерская группа NoName057.