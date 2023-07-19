Уряд Північної Македонії схвалив зміни до конституції на вимогу Болгарії заради вступу в ЄС

Уряд Північної Македонії ухвалив у вівторок пропозицію про внесення змін до конституції, які включають в Основний закон болгарську меншину, щоб задовольнити вимогу Болгарії і таким чином сприяти майбутньому вступу до ЄС.

Про це повідомляє сайт уряду країни, пише "Європейська правда".

Зміни передбачають додавання у преамбулу та статті 49 і 78 конституції ще кількох народів Північної Македонії.

В тексті "Громадяни Республіки Північна Македонія, македонський народ, частина албанського народу, турецький народ, волоський народ, сербський народ, ромський народ, боснійський народ та інші" після слів "боснійський народ" ставлять кому і додають: болгарський народ, хорватський народ, чорногорський народ, словенський народ, єврейський народ і єгипетський народ.

Зміна конституції вимагає схвального голосування двох третин членів парламенту в Скоп’є.

Зі схваленням цих змін країна сподівається вступити в нову, більш значну фазу переговорів про членство в Європейському Союзі.

Уряд заявив, що очікує конструктивності і сумлінності від усіх депутатів задля схвалення змін до конституції в рамках переговорної програми з Європейським Союзом.

"Таке рішення Асамблеї Республіки Північна Македонія дозволить провести другу міжурядову конференцію з ЄС до грудня 2023 року, відкрити розділи в переговорах, активізувати реформи та швидке членство в ЄС", – констатував уряд.

Болгарія роками блокувала початок переговорів про вступ Північної Македонії до ЄС, посилаючись на суперечку щодо спільного минулого двох країн.

Минулого року нарешті було досягнуто домовленості про зняття болгарської блокади в обмін на низку поступок з боку Скоп’є, включаючи план внесення змін до конституції, щоб включити у неї болгар країни.

19 липня 2022 року Північна Македонія відкрила переговори про вступ з Європейським Союзом.



