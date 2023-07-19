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Польща зібралася судитися з Німеччиною за незаконно ввезені відходи

Середа, 19 липня 2023, 09:49

Варшава подаватиме позов на Німеччину до Суду ЄС, звинувачуючи її в тому, що у Польщі нелегально опинилися 35 тонн сміття. 

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда". 

Міністерка з питань клімату і довкілля Анна Москва заявила, що Польща готує позов проти Німеччини через 35 тонн сміття, ввезених в країну німецькими компаніями, що зберігаються у семи різних місцях. 

"Переконана, що вже цього тижня позов буде надіслано до ЄСПЛ.

Польща попереджала про такі наміри ще з травня та стверджує, що у Німеччині ігнорують усі запити з цього приводу, що надсилаються вже майже рік. 

Німецькі відходи складають близько 60% усіх, які ввозяться до Польщі для переробки з інших країн. 

У 2022 році Польща вперше віддала на експорт більше відходів, ніж імпортувала.

Нагадаємо, Суд Європейського Союзу зменшив вдвічі – до 500 тисяч євро – щоденний штраф, що накладається на Польщу в суперечці з Єврокомісією про судову реформу.

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