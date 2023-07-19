Польша собралась судиться с Германией за незаконно ввезенные отходы

Варшава будет подавать иск на Германию в Суд ЕС, обвиняя ее в том, что в Польше нелегально оказались 35 тонн мусора.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

Министр по вопросам климата и окружающей среды Анна Москва заявила, что Польша готовит иск против Германии из-за 35 тонн мусора, ввезенных в страну немецкими компаниями, которые хранятся в семи разных местах.

"Убеждена, что уже на этой неделе иск будет направлен в ЕСПЧ", – сказала она.

Польша предупреждала о таких намерениях еще с мая и утверждает, что в Германии игнорируют все запросы по этому поводу, которые направляются уже почти год.

Немецкие отходы составляют около 60% всех, которые ввозятся в Польшу для переработки из других стран.

В 2022 году Польша впервые отдала на экспорт больше отходов, чем импортировала.

Напомним, Суд Европейского Союза уменьшил вдвое – до 500 тысяч евро – ежедневный штраф, налагаемый на Польшу в споре с Еврокомиссией о судебной реформе.