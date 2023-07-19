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Продлить "зерновую сделку" без России можно, но будут проблемы с безопасностью - посол в Турции

Среда, 19 июля 2023, 11:28

Возможность продолжения действия зернового коридора после выхода России из соглашения есть, но никто не может гарантировать, что РФ не будет атаковать корабли.

Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, пишет "Европейская правда".

"Физически корабли могут проходить из портов Одессы через территориальные воды Румынии, Болгарии и Турции, или инспектироваться, или нет. Это уже в зависимости от того, как будет решено сторонами действующей инициативы", – сказал Боднар.

Он пояснил, что поскольку Украина, Турция и ООН не вышли из этой инициативы, она продолжает действовать для этих сторон.

"Единственным вопросом является физическая угроза. То есть когда было подписано соглашение, страна-агрессор дала гарантии не атаковать корабли и портовую инфраструктуру", – сказал посол. Теперь, по его словам, такой гарантии нет.

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Как вариант, говорит Боднар, есть возможность работать со страховщиками, но здесь тоже возникают вопросы ответственности за риски безопасности.

"Есть еще вопрос о страховании, который традиционно был актуален для морских перевозчиков. Когда было подписано "зерновое соглашение", это страхование соответствующим образом снизилось в стоимости, что позволило с выгодой вывозить зерно.

Сейчас также можно это сделать при наличии политической воли и определенных мер безопасности, которые мы можем гарантировать, а также, возможно, кто-то из партнеров. Хотя это немножко сомнительно, поскольку надо тогда брать на себя ответственность за сбитие ракет или другого вооружения, которым россияне могут пытаться атаковать порты или корабли", – пояснил дипломат.

Он заверил, что Турция заинтересована в продолжении действия "зернового соглашения", потому что была и остается крупным покупателем украинского зерна.

Россия 17 июля заявила об остановке действия "зернового соглашения". 

Украина обратилась к Турции и ООН с предложением продолжить функционирование "зернового коридора" в рамках Черноморской зерновой инициативы без России, которая вышла из договоренностей.

Кремль пригрозил "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение "зерновой сделки" без участия РФ.

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