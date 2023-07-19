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У Франції у вівторок низка міст оновили температурні рекорди

Середа, 19 липня 2023, 13:41

Вівторок 18 липня став найспекотнішим в історії спостережень у багатьох місцях у Франції, у середу допускають нові максимуми.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Рекорди фіксували у всій південній частині країни, від Піренеїв до Альп. 

У місті Авірійо в Савої стовпчик термометра досягнув 36°C, побивши попередній рекорд від 11 липня цього ж року (35.6°C).

В одному з альпійських селищ зафіксували 32.4°C, що на 11,5 градусів більше, ніж нормальна сезонна температура для цієї місцевості. 

У середземноморському департаменті Буш-дю-Рон в місті Воверанг стовпчик термометра піднявся до 37.3°C, побивши рекорд 2005 року (36.7°C). У сусідньому департаменті Вар повітря прогрілося до 38.6°C.

У містечках Ар’єж і Серралон біля Тулузи вперше зареєстрували понад сорок градусів – 40,6°C і 40,4°C.

Середа має стати також дуже спекотною, для 9 департаментів оголосили помаранчевий рівень небезпеки. 

Нагадаємо, у Римі вівторок став найспекотнішим в історії спостережень із майже 42°C.

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