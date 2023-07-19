Во Франции во вторник ряд городов обновили температурные рекорды во вторник

Вторник 18 июля стал самым жарким в истории наблюдений во многих местах во Франции, в среду допускают новые максимумы.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Рекорды фиксировали во всей южной части страны, от Пиренеев до Альп.

В городе Авирийо в Савойе столбик термометра достиг 36°C, побив предыдущий рекорд от 11 июля этого же года (35.6°C).

В одном из альпийских сел зафиксировали 32.4°C, что на 11,5 градусов больше, чем нормальная сезонная температура для этой местности.

В средиземноморском департаменте Буш-дю-Рон в городе Воверанг столбик термометра поднялся до 37.3°C, побив рекорд 2005 года (36.7°C). В соседнем департаменте Вар воздух прогрелся до 38.6°C.

В городках Арьеж и Серралон возле Тулузы впервые зарегистрировали более сорока градусов – 40,6°C и 40,4°C.

Среда должна стать также очень жаркой, для 9 департаментов объявили оранжевый уровень опасности.

Напомним, в Риме вторник стал самым жарким в истории наблюдений с почти 42°C.

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