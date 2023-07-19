Прем'єр Ірландії прибув з офіційним візитом до України

До України з офіційним візитом прибув прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар побував у Бучі разом із генпрокурором України Андрієм Костіним.

фото пресслужби Офісу генпрокурора

За словами Костіна, Україна має дві основні цілі: зупинити російську агресію та покласти край безкарності РФ за міжнародні злочини, адже кремлівський режим є загрозою для всього світу.

"Тому весь світ має діяти спільно та скоординовано, щоб притягнути керманичів режиму та їхніх поплічників до відповідальності за все скоєне ними зло", – заявив генпрокурор України.

"Я тут, щоб висловити солідарність Ірландії з урядом і народом України, які вже понад 500 днів потерпають від російських атак", – сказав Варадкар, якого цитує ірландська Independent.

Під час свого візиту Лео Варадкар зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, щоб засвідчити солідарність з народом України.

Також він зустрінеться з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і спікером парламенту Русланом Стефанчуком.

Перебуваючи в Києві, він також відвідає Театр ім. Лесі Українки та зустрінеться з акторами вистави "Переклади Брайана Фріла", які нещодавно представили цю роботу в Театрі Еббі в Дубліні, а також з ірландцями та представниками бізнесу, які працюють в Україні.

Раніше канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що країни ЄС, які дотримуються нейтралітету, серед яких є і Ірландія, не можуть підтримати надання Україні гарантій безпеки.

Про те, у чому суть внутрішніх дискусій Ірландії про нейтралітет і чи зміниться ставлення до безпеки в країні, читайте в статті Ще не НАТО: як Ірландія зробила крок від нейтральності, але не зважилася на справжні зміни.