Премьер Ирландии прибыл с официальным визитом в Украину

В Украину с официальным визитом прибыл премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что премьер-министр Ирландии Лео Варадкар побывал в Буче вместе с генпрокурором Украины Андреем Костиным.

фото пресс-службы Офиса генпрокурора

По словам Костина, Украина имеет две основные цели: остановить российскую агрессию и положить конец безнаказанности РФ за международные преступления, ведь кремлевский режим является угрозой для всего мира.

"Поэтому весь мир должен действовать совместно и скоординировано, чтобы привлечь руководителей режима и их приспешников к ответственности за все совершенное ими зло", – заявил генпрокурор Украины.

"Я здесь, чтобы выразить солидарность Ирландии с правительством и народом Украины, которые уже более 500 дней страдают от российских атак", – сказал Варадкар, которого цитирует ирландская Independent.

Во время своего визита Лео Варадкар встретится с президентом Владимиром Зеленским, чтобы засвидетельствовать солидарность с народом Украины.

Также он встретится с премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером парламента Русланом Стефанчуком.

Находясь в Киеве, он также посетит Театр им. Леси Украинки и встретится с актерами спектакля "Переводы Брайана Фрила", которые недавно представили эту работу в Театре Эбби в Дублине, а также с ирландцами и представителями бизнеса, которые работают в Украине.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страны ЕС, которые придерживаются нейтралитета, среди которых есть и Ирландия, не могут поддержать предоставление Украине гарантий безопасности.

О том, в чем суть внутренних дискуссий Ирландии о нейтралитете и изменится ли отношение к безопасности в стране, читайте в статье Еще не НАТО: как Ирландия сделала шаг от нейтральности, но не решилась на настоящие изменения.