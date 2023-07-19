У Болгарії хочуть повернути морський порт з-під контролю росіян

Коаліція "Ми продовжуємо зміни – демократична Болгарія" (WCC-DB) подала сьогодні на розгляд парламенту країни законопроєкт, за яким підконтрольний російській компанії "Лукойл" порт Росенець повертається в управління Болгарії.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомляє Novinite.

Законопроєкт та аргументи на користь цього рішення представили співголови двох партій коаліції Кирил Петков та Атанас Атанасов, які хочуть припинити концесію порту, яку продовжив на 24 роки тимчасовий уряд, призначений проросійським президентом Руменом Радевим.

"Наша пропозиція припинить концесію порту Росенець, яка була безпідставно продовжена тимчасовим урядом на 24 роки", – заявив Петков.

За його словами, "контроль над цим портом є ключовим для болгарської держави та, в принципі, всі ключові об'єкти інфраструктури повинні бути під контролем Болгарії – особливо ті, що розташовані вздовж кордону".

Як зазначає видання, Міністерство транспорту Болгарії повідомило, що воно може управляти цим портом і не матиме жодних проблем з його експлуатацією, і цей крок також відповідає регламенту ЄС щодо санкцій проти Росії.

"Ми роками говорили про те, що болгарська держава повинна відновити контроль над портом Росенець, і тепер, коли РФ оголосила Болгарію своїм ворогом у війні, яку вона веде в Україні, ми вживаємо заходів, щоб обмежити можливості для Росії використовувати болгарську інфраструктуру, яка буде постачати кошти до Москви", – заявив Атанасов.

Раніше повідомлялося, що болгарський експорт озброєнь у 2022 році після початку вторгнення Росії в Україну збільшився на 200%.

Нещодавно Болгарія долучилась до проєкту ЄС, який допомагає Україні артилерійськими снарядами.

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