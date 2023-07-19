Германия выделила пять миллионов евро украинским беженцам в Грузии

Министерство иностранных дел Германии выделило пять миллионов евро Союзу рабочих самаритян (ASB) на следующие 18 месяцев для помощи украинским беженцам в Грузии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

Информацию о начале проекта озвучили на пресс-конференции 18 июля, на которой посол Германии в Грузии Петер Фишер вручил символический чек директору "ASB Грузия" Клеменсу фон Хюмендалю.

Цель проекта – улучшить положение украинских беженцев и удовлетворить их потребности.

"ASB Грузия" реализует проект совместно со своими партнерскими организациями "Unite Together" и "Союзом самаритян Грузии".

Сейчас в Грузии находятся 25-26 тысяч украинских беженцев, одной из главных проблем которых является безработица и экономические трудности.

Пакет помощи включает материальную помощь различного назначения для 7 200 человек, психологическую помощь для 2 000 человек, материальную помощь на зимовку для 3 000 человек и т.д.

По данным Министерства внутренних дел Грузии, среди людей, которые попросили убежища в Грузии в этом году, самую многочисленную группу составляют граждане Украины.